الرياض 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسيواصل مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي استقبال طلبات الترشح لجائزته للبحوث والدراسات والمشروعات التربوية للدورة الجديدة 2019 - 2020 التي بدأت في شهر مارس 2019 حتى نهاية فبراير 2020 وتبلغ قيمتها 200 ألف ريال.وتشمل الجائزة مجالي "الدراسات والبحوث" و"التجارب والمشروعات التربوية"، ويتناول مجال الدراسات والبحوث موضوعي مهارات القرن الواحد والعشرين والذكاء الاصطناعي في التعليم ، فيما يتناول مجال التجارب والمشروعات التربوية موضوعي تطبيقات التعلم المقلوب وتطبيقات منحى تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM .وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين والمبدعين من أبناء الدول الأعضاء إلى إنتاج الأعمال التي تخدم أهداف التنمية الشاملة.ويدعو المكتب الراغبين في التنافس على جائزته لزيارة الموقع https://rp.abegs.org ، للتسجيل والاطلاع على شروط الترشح .// انتهى //17:01ت م0127