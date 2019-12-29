الاحساء 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء اليوم بمكتبه بمقر المحافظة مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله بن علي النفجان ومدير إدارة سجن محافظة الأحساء العقيد سعد بن وازع القحطاني ، بمناسبة تعيينه مديرًا لإدارة سجن المحافظة .ورحب سمو محافظ الأحساء بالعميد النفجان والعقيد القحطاني متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديد ، مؤكدا أهمية خدمة النزلاء ، وتنوع الأنشطة والبرامج التوعوية الأخرى التي من شأنه تأهيل النزلاء وتهيئتهم في مجتمعهم ، ليكونوا أفرادا فاعلين ومثمرين بعد إطلاق سراحهم .من جانبه قدم العميد عبدالله بن علي النفجان والعقيد سعد بن وازع القحطاني شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء ، مؤكدين أن توجيهات سموه ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات ولاة الأمر .// انتهى //17:18ت م0129