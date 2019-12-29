بيروت 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسقام جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان بتنفيذ 11 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية، بالإضافة إلى أنشطة التوعية في المصانع لتدريب العمال فيها على التصرف الصحيح في أوقات الأزمات و عند وقوع الحوادث.ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.// انتهى //18:02ت م0139