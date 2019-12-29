حائل 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم - بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس هيئه تطوير المنطقة عضو مجلس الهيئة, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, ومعالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر - حركة السير بتقاطع المطار على الطريق الدائري وتقاطع الالتفاف على الطريق الدائري الشرقي ضمن الأعمال المتبقية بمشروع الأعمال التكميلية للطريق الدائر بحائل بتكلفة إجمالية بلغت (50.833.236) ريالاً , إذ يقع تقاطع المطار على البوابة الجنوبية لمدينة حائل ويخدم المسافرون والقادمون وزوار المدينة عبر مطار حائل, إضافة إلى القطاعات والهيئات الحكومية الواقعة بجانب منطقة التقاطع وقاصدي وسط المدينة.كما دشن سموه حركة السير بنفق النقرة على الطريق الدائري ضمن مشروع تنفيذ تقاطع مخططات حي السويفلة وحي المملكة على الطريق الدائري الشمالي واستكمال تقاطع (نفق) النقرة وبلغت تكاليف المشروع (180.549.163) ريالاً، ويعد نفق النقرة بنطاق عمله الذي تجاوز( 3) كم أحد أهم المشاريع المنفذة من قبل وزارة النقل بالمنطقة ، ويشتمل على جسور علوية عند التقاء الطريق الدائري بشارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز الممتد مع شارع فهد العلي العريفي وكذلك مع طريق الأمير سعود بن عبدالمحسن، ويوفر انسيابية لحركة السير دون توقف على الطريق الدائري، ويحقق الربط وسهولة الوصول ما بين الأحياء السكنية الواقعة جنوب وغرب المدينة إلى وسط المدينة والعكس.فيما دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بقصر أجا ( 8 ) مشاريع بالمنطقة بإجمالي أطوال بلغت ( 147.4 ) كم وبتكلفة بلغت (648.907.128) ريالاً وتشمل مرحلتين لاستكمال طريق حائل / المدينة المنورة المزدوج ( المباشر ) بطول ( 68 ) كم، واستكمال إنشاء طريق حائل / الروضة المزدوج بطول ( 27.5 ) كم وطرق فرعية بطول ( 51.7 ) كم وتقاطعين علويين تقاطع مدينة ( فيد ) على طريق حائل / القصيم السريع وتقاطع مدينة ( أم القلبان ) على طريق حائل / الجوف السريع .وأكد سمو أمير منطقة حائل في تصريح صحفي - بعد تدشين المشاريع - أن إطلاق المشاريع والوقوف على افتتاحها انعكاس للدعم السخي من القيادة الحكيمة وترجمة للتوجيهات الكريمة بما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة .ورفع سموه باسمه واسم أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المستمر, حاثاً جميع القطاعات الخدمية على أداء الدور المناط بهم على أكمل وجه, متطرقاً سموه للمنجزات الوطنية التي تتحقق في الوطن وتزداد يوماً بعد يوم .وقال: " لا يكاد يخلو أسبوع أو ما شابه إلا ويكون في المنطقة منجز على أرض الواقع بفضل من الله ثم بدعم القيادة المباركة".وقدم سموه في ختام تصريحه الشكر لمعالي وزير النقل والنواب والوكلاء والقائمين على فرع الوزارة بالمنطقة على جهودهم الملموسة, مشيداً بالنقلات النوعية لمشاريع النقل في المملكة التي جعلت المملكة تتبوء مكانة عالمية متقدمة, منوهاً بمحورية منطقة حائل وموقعها المتميز وارتباطها بالعديد من المناطق, متطلعاً أن تُلقي هذه المشاريع بظلالها على دعم المجالات الاقتصادية والخدمية بالمنطقة بإذن الله.حضر التدشين صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز, ومعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، والمدير العام لفرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس تركي الحميدي الشمري .// انتهى //18:05ت م0140