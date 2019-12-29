الرياض 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسكشفت شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة عامة)، عن رعايتها الرسمية لرالي "داكار العالمي" للسيارات، والممون الغذائي الحصري له، الذي ستستضيفه المملكة للمرة الأولى على مستوى قارة آسيا في الفترة ما بين 5 ـ 17 يناير 2020 ، وسينطلق السباق من محافظة جدة، ويتجه شمالًا حتى مدينة المستقبل "نيوم"، ثم يتجه إلى مدينة حائل وسط البلاد، ويكمل السباق نحو الرياض، وبعدها المنطقة الشرقية، وصحراء الربع الخالي، ليعود بعدها المتسابقون مرة أخرى إلى الرياض وإنهاء السباق في منطقة القدية.وكشف الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين، وجدي الغبان، أن الشركة ستكون مسؤولة عن تقديم الخدمات الغذائية لأكثر من 3 آلاف شخص سيُوفر لهم في مخيم البطولة - بين تسعة مواقع- 95 ألف وجبة من خلال وحدة الإنتاج المركزي في الرياض، بالإضافة إلى توفير 3 مطابخ متنقلة سترافق فريق العمل في رحلة يتجاوز طولها 8 آلاف كم خلال 12 يومًا فقط، مؤكدًا على ثقتهم في تحقيق النجاح.وثمن الغبان الشراكة مع منظمي البطولة العالمية وثقتهم بشركة الخطوط السعودية للتموين، التي ستقدم أعلى المعايير الغذائية في أصعب وأقسى الظروف، وهو يدل – بحسب وصفه- على خبرة الشركة و امتياز خدماتها طوال السنوات الماضية، وهو ما جعلها المقصد الأول للمنظمات المحلية والعالمية.وأكد نائب الرئيس التنفيذي لخدمات التموين وإدارة المرافق، سيلفاين بينويت، جاهزية الشركة لتقديم خدماتها بأعلى المعايير العالمية لجميع المشاركين في الحدث العالمي، وقال : "شركة الخطوط السعودية للتموين اكتسبت احترافية عالية على مر السنين، وهو ما جعلها الشريك المثالي للعملاء داخل قطاع الطيران و خارجه، الذي اكتسبته من خلال خبرة تموين المواقع النائية و مخيمات الحج والعمرة".// انتهى //18:09ت م0144