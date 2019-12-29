الدمام 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسوقف مدير عام تعليم المنطقة الدكتور ناصر الشلعان، والقيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات، على سير اختبارات الفصل الدراسي الأول منذ انطلاقتها، وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي يقومون بها والمجدولة مسبقاً، على قاعات الاختبارات بالمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمنطقة واطلاعهم على أعمال اللجان وغرف الكنترول إلى جانب وقوفهم على أداء الطلاب.وطمأن الشلعان، أولياء الأمور بأن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للمراحل الدراسية الثلاث تدعو إلى التفاؤل بمستويات ممتازة ولم تعترضها أي عوائق تذكر، مؤكداً في الوقت نفسه أن إدارة تعليم المنطقة سخرت كافة إمكانياتها لضمان جودة أداء الاختبارات، والتي سبقها تشكيل فرق ميدانية بقطاعي البنين والبنات للتأكد من جاهزية مدارس المنطقة ووضع فرص التحسين لها، إلى جانب تفعيل الشراكة المجتمعية مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة يأتي في مقدمتها التنسيق مع إدارتي المرور والدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية بتكثيف الانتشار الميداني في الشوارع خلال فترة الاختبارات ، مشيراً إلى ضرورة تهيئة الأسرة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات، موضحاً أن ذلك له دور إيجابي ينعكس على استعداد الطلاب الذهني والفكري وتخطي الصعوبات أثناء الاختبار.// انتهى //18:11ت م0145