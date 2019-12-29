الطائف 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسشرعت جمعية العون الخيرية بالطائف اليوم، في تسليم الأسر المستفيدة من الجمعية " كسوة الشتاء"، المتضمنة ملابس شتوية خارجية وداخلية.وأوضحت الجمعية أن كسوة الشتاء من ضمن المساعدات التي تقدمها الجمعية بشكل سنوي, إضافة إلى برامج المساعدات العينية والمالية التي تقدمها بشكل دائم للمحتاجين والمستفيدين من الجمعية، مشيرةً إلى أنها استكملت جميع بيانات المستفيدين المسجلين في الجمعية لتبدأ في عملية التوزيع مطلع الأسبوع القادم، حيث جرى تأمين 900 بطانية، و684 طقم بيجامة شتوي، وأكثر من 1000 ثوب شتوي، والعديد من كوبونات الكسوة النسائية، حيث تسعى إلى مساعدة جميع المحتاجين لهذه الكسوة.وأفادت أنها تعمل على إيصال جميع خدماتها إلى جميع المستفيدين والوقوف مع الأسر التي تحتاج إلى المساعدة، وأنها تتواصل مع الجميع من محبي الخير وتستقبل ما تجود به أنفسهم لدعم المستفيدين في أعمالها الخيرية والإنسانية.18:34ت م0147