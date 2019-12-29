الرياض 3 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 29 ديسمبر 2019م واسعقد مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، اليوم، اجتماعه الرابع عشر، برئاسة معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس.وفي بداية الاجتماع، رحب معالي وزير الإعلام رئيس مجلس الإدارة بالجميع، متمنياً التوفيق للمجلس لما من شأنه تقدم الوكالة وازدهارها.وأطلع معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، المجلس، على أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واستعرض جدول الأعمال.وقد ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها الإسراع في استكمال وتفعيل إجراءات قرار مجلس الإدارة بتاريخ 25 / 6 / 1437هـ المتضمن تأسيس شركة تعنى بالجانب التجاري والاستثماري بالشراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون.كما تدارس المجلس بعض الموضوعات التطويرية لوكالة الأنباء السعودية خلال العام 2020م.// انتهى //18:36ت م0148