تبوك 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واستنظم لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة بعد غدٍ, دورة تدريبية بعنوان "نموذج العمل التجاري" ، وذلك في مقر الغرفة.وستتناول الدورة عدداً من المحاور أبرزها؛ عناصر العمل التجاري، ومفهوم دراسة الجدوى, وكيفية اختيار شرائح العملاء مع تنفيذ تطبيقات عملية لنموذج عمل تجاري.ودعت الغرفة الجميع إلى الحرص على التسجيل بهذه الدورة والاستفادة مما يقدم فيها من أطروحات.// انتهى //19:25ت م0153