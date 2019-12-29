الرياض 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسأجرى المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا اليوم تدريباته بمعسكره الإعدادي بماليزيا ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب ميرديكا، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، وبدأت بتطبيق تمارين وقائية، أعقبها مران تكتيكي للعمل الدفاعي والتحول الهجومي.من ناحية أخرى، استبعد الجهاز الفني للمنتخب اللاعبين محمد المجحد، وفواز الطريس، وعبدالله اليوسف، وقدم الجهازين الفني والإداري شكرهما للاعبين على الانضباطية العالية والالتزام خلال فترة المعسكر داخل الملعب وخارجه.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند في شهر يناير المقبل.// انتهى //19:38ت م0156