الخرطوم 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بمكتبه اليوم قائد قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة بمنطقة " أبيي" الحدودية بين دولتي السودان وجنوب السودان مهاوي زودى جبرامريام.وجرى خلال اللقاء بحث أهمية الدور الذي تقوم به البعثة الأممية، وكذلك التحديات التي تواجه عملها في "أبيي".وأكد حمدوك خلال اللقاء حرص السودان على تقديم جميع المتطلبات اللازمة لتسهيل عمل البعثة وإنجاح مهمتها، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة التي حدثت في البلاد، فضلًا عن التطورات الإيجابية في علاقة السودان مع دولة جنوب السودان.// انتهى //19:44ت م0158