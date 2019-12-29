بغداد 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسبحث الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي عدداً من الملفات الداخلية من بينها سبل الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن الجانبين بحثا سبل تحقيق مطالب المتظاهرين، فضلا عن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.// انتهى //20:30ت م0162