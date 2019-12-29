سياسي / الإمارات تشيد بإحباط الأجهزة الأمنية بالمملكة لعملية إرهابية وشيكة
الأحد 1441/5/3 هـ الموافق 2019/12/29 م واس
أبوظبي 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس
أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية للمملكة العربية السعودية وإحباط محاولة إرهابية وشيكة بمدينة الدمام.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم عن إدانتها واستنكارها لهذه المحاولة الإرهابية، مجددة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
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