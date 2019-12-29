أبوظبي 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسأشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية للمملكة العربية السعودية وإحباط محاولة إرهابية وشيكة بمدينة الدمام.وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم عن إدانتها واستنكارها لهذه المحاولة الإرهابية، مجددة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.// انتهى //20:47ت م0164