جدة 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واستقدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بخالص العزاء والمواساة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد، وما خلفه من وفيات وإصابات .ودعا الأمين العام المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .// انتهى //20:48ت م0165