الرياض 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسأطلقت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الثانية من جائزة المسؤولية الاجتماعية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي الحالي.وأكد رئيس اللجنة نزيه النصر أن إطلاق النسخة الثانية يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من الجائزة، مشيدًا بما تقوم به الأندية في جانب المسؤولية الاجتماعية، الذي كان ثمرته العشرات من المبادرات المجتمعية الفاعلة والمؤثرة.يذكر أن اللجنة ستقوم باختيار أفضل ثلاث مبادرات لتكريمها نهاية الموسم وفق مجموعة من المعايير التي تضمنتها لائحة الجائزة.//انتهى//20:54ت م0167