القاهرة 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسوقع المجلس العربي للطفولة والتنمية اليوم بروتوكول تعاون مع المنظمة الكشفية العربية، بهدف الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية بين المؤسستين لخدمة أهدافهما نحو تنمية ورعاية حقوق الطفل.ويتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون تضم كل ما من شأنه تنمية وإعمال حقوق الطفل العربي، مشاركة الأطفال، المناصرة وكسب التأييد، بناء القدرات، الإعلام، إلى جانب التبادل المعرفي من خلال تبادل المعلومات والإصدارات والتجارب والمبادرات، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات.// انتهى //21:05ت م0168