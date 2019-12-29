اجتماعي / توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس العربي للطفولة والمنظمة الكشفية العربية لتنمية ورعاية حقوق الطفل
الأحد 1441/5/3 هـ الموافق 2019/12/29 م واس
القاهرة 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس
وقع المجلس العربي للطفولة والتنمية اليوم بروتوكول تعاون مع المنظمة الكشفية العربية، بهدف الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية بين المؤسستين لخدمة أهدافهما نحو تنمية ورعاية حقوق الطفل.
ويتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون تضم كل ما من شأنه تنمية وإعمال حقوق الطفل العربي، مشاركة الأطفال، المناصرة وكسب التأييد، بناء القدرات، الإعلام، إلى جانب التبادل المعرفي من خلال تبادل المعلومات والإصدارات والتجارب والمبادرات، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات.
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21:05ت م
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