القاهرة 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واساختتمت بالقاهرة اليوم أعمال ورشة العمل الإقليمية "العالم الرقمي وثقافة الطفل العربي" التي نظمها المجلس العربي للطفولة والتنمية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" على مدى يومين.وناقشت الورشة التي عقدت بمشاركة مفكرين وخبراء وباحثين وإعلاميين من أربع دول عربية، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات ذات العلاقة حكوميًا وأهليًا عددًا من المفاهيم والمكونات المعرفية والعلمية لمتطلبات انخراط الطفل العربي في ثقافة الثورة الصناعية الرابعة من حيث تأثيرها على البنية المفاهيمية للطفل العربي، وكذلك الاستعداد للقيام بدراسة تقييمية حول مدى جاهزية الأطفال العرب في امتلاك المهارات والقيم والمعارف التي تؤهلهم للاندماج في الثقافة الرقمية، ووضع برنامج إقليمي لتهيئة الطفل العربي ليكون قادرًا على التعامل مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ارتباطًا بجذوره الثقافية العربية.// انتهى //21:54ت م0171