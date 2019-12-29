الرياض 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسشارك أكثر من خمسين لاعبًا ولاعبة اليوم، في فعالية مارثون "إلى القمة" للأشخاص ذوي الإعاقة بمضمار نادي الشباب، المقامة ضمن فعاليات "موسم الرياض في عيون أطفالنا"، التي نظمها مركز (آراء الرواد للرعاية النهارية).وتهدف الفعاليات إلى إتاحة الفرصة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فعاليات واحتفالات موسم الرياض وإبراز مهاراتهم، بالإضافة إلى التعريف بإنجازات المركز وشركائه.وتراوحت أعمار المشاركين ما بين 8 - 16 سنة، يُمثلون الفئة (أ) لقطع مسافة 200 متر، وبين 15 - 22 سنة، يُمثلون الفئة (ب) لمسافة المضمار بالكامل.وفي ختام الفعالية جرى تقديم الهدايا وتكريم الفائزين ودروع للرعاة والمشاركين.// انتهى //22:02ت م0174