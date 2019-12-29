القاهرة 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسفاز فريق بيراميدز المصري على مضيفه المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع رصيد بيراميدز إلى تسع نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى للكونفدرالية، فيما توقف رصيد المصري عند ست نقاط في المركز الثاني.// انتهى //22:10ت م0177