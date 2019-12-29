محايل 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسرأس محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح اليوم اجتماع اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة .وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، منها اعتماد برنامج فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي للعام الحالي بعنوان " شتانا غير " .وأوضح محافظ المجاردة " بن دلبوح أن مهرجان المجاردة الشتوي للعام الحالي يستمر لمدة 60 يوماً، وسيشهد تنوعاً في الفعاليات التي تتناسب مع شرائح المجتمع ، ويتضمن مهرجان العسل الكبير الثامن الذي يقام تحت شعار (عسلنا أجود ) ومهرجان الشباب والشابات للتميز والإبداع الذي يتنافس فيه عدد من الشباب والشابات الذين يتمتعون بالمواهب الفنية والتشكيلية ومهرجان العرضة الأول الذي يضم نخبة من رموز الفن، بالإضافة للعديد من البرامج الفنية و الثقافية والرياضية والترفيهية والمسرحية والتراثية .// انتهى //23:07ت م0182