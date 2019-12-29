الرياض 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي للدراجات عبدالعزيز الخويتم ميداليتين " ذهبية وفضية " في اليوم الثالث من منافسات البطولة العربية التاسعة للمضمار المقامة حاليًا في العاصمة المصرية القاهرة ، بمشاركة منتخبات مصر " المستضيف " والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب والجزائر والأردن.وجاءت ذهبية الخويتم في سباق السرعة الفردية بعد منافسة قوية مع لاعبي المنتخب الإماراتي محمد المنصوري الذي حل ثانيًا و أحمد المنصوري ثالثًا ، فيما جاءت الميدالية الفضية للاعب الأخضر في سباق الكيرين بعد منافسة قوية مع نخبة من دراجي الوطن العربي .وعقب نهاية المنافسات توج نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الدكتور وجيه عزام ورؤساء الوفود العربية المشاركة المنتخبات الفائزة بالمراكز الأولى.// انتهى//23:21ت م0183