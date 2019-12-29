رياضي/ لاعب المنتخب السعودي للدراجات الخويتم يحقق ميداليتين " ذهبية وفضية " في عربية المضمار
الأحد 1441/5/3 هـ الموافق 2019/12/29 م واس
الرياض 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واس
حقق لاعب المنتخب السعودي للدراجات عبدالعزيز الخويتم ميداليتين " ذهبية وفضية " في اليوم الثالث من منافسات البطولة العربية التاسعة للمضمار المقامة حاليًا في العاصمة المصرية القاهرة ، بمشاركة منتخبات مصر " المستضيف " والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب والجزائر والأردن.
وجاءت ذهبية الخويتم في سباق السرعة الفردية بعد منافسة قوية مع لاعبي المنتخب الإماراتي محمد المنصوري الذي حل ثانيًا و أحمد المنصوري ثالثًا ، فيما جاءت الميدالية الفضية للاعب الأخضر في سباق الكيرين بعد منافسة قوية مع نخبة من دراجي الوطن العربي .
وعقب نهاية المنافسات توج نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الدكتور وجيه عزام ورؤساء الوفود العربية المشاركة المنتخبات الفائزة بالمراكز الأولى.
// انتهى//
23:21ت م
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