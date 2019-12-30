محايل 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في 22 موقعًا، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, وحملة (هويتي انتمائي) التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.وقدمت الوحدة المتنقلة اليوم خدماتها للرجال في مركز خلال بمحافظة محايل عسير وتستمر مدة أسبوع بمقر القاعدة الجوية في محافظة خميس مشيط، وفي مستشفى النماص لمدة يومين لكل منهما, وفي مقر إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة وفي مقر محافظة محايل عسير لمدة يوم لكل منهما , فيما تقدم خدماتها للنساء في مستشفى النماص لمدة يومين, وفي الثانوية العاشرة للبنات والثانوية الحادية عشرة بخميس مشيط وثانوية الواديين الأولى بمحافظة أحد رفيدة ليوم واحد لكل منهم.وتقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال في مقر جامعة الملك خالد بمحافظة محايل عسير ليوم واحد , فيما تقدم خدماتها للنساء في الثانوية الثانية عشرة والثانوية الرابعة بمحافظة خميس مشيط، وثانوية آل مكر بمنطقة عسير لمدة يوم واحد لكل منهم.وتقدم الوحد المتنقلة كذلك يوم الثلاثاء المقبل خدماتها للرجال في إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد, فيما تقدم الخدمة للنساء في الثانوية الثالثة عشرة والثانوية الثامنة بمحافظة خميس مشيط وثانوية آل خيزران بمنطقة عسير لمدة يوم واحد لكل منهم.وتقدم الخدمة يوم الأربعاء المقبل للرجال في مقر النيابة العامة بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد , فيما تقدمها للنساء في الثانوية الخامسة عشرة بمحافظة خميس مشيط لمدة يوم اوحد.وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الخميس زيارتها بتقديم الخدمة للرجال في مستشفى محايل العام ليوم واحد , فيما تقدمها للنساء في الثانوية السابعة بخميس مشيط وفي مقر جمعية آباء للأيتام بمحافظة أحد رفيدة ليوم واحد لكل منهما.وتقدم الوحدة للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //00:17ت م0186