حائل 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وزارة النقل بجائزة سموه "بصمة" للمشاريع والقطاعات الحكومية والأهلية، نظير نجاحها في تنفيذ مشروع نفق الملك فهد.وقدم معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر الشكر لسمو أمير المنطقة على تتويج الوزارة بجائزة سموه "بصمة"، مؤكداً أن هذه الجائزة تعد دافعًا معنويًا لجميع منسوبي الوزارة لمواصلة سلسلة النجاحات في منظومة النقل في جميع فروعها.وفاز مدير فرع وزارة النقل بحائل المهندس تركي الحميدي الشمري بفرع "أداء"، نظير جهوده لإنجاز المشاريع وتذليل الصعوبات وتفعيل دور منسوبي الوزارة بالشكل الذي يخدم المنطقة.وتهدف الجائزة إلى التحفيز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وفعالية التأثير بالمجتمع كما تمنح للمشاريع التي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بالمنطقة، وتمنح للمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة نظير الجهود في تنفيذ ومتابعة مشاريع وبرامج المنطقة بجودة وإتقان.// انتهى //00:20ت م0187