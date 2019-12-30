المنامة 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واسأيدت مملكة البحرين القصف الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية على منشآت كتائب حزب الله في كل من العراق وسوريا، وذلك ردًا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية.وأشادت مملكة البحرين بالدور الإستراتيجي المهم الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة، مجددة موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //00:45ت م0188