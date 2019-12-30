محايل 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م واساعتمدت بلدية محافظة بارق جدول مباريات الدور التمهيدي للدورة الرياضية الشتوية السابعة، التي ستنطلق مساء الخميس القادم، بلقاء بطل النسخة الماضية فريق غرناطة من خميس مشيط بفريق الفيصل من أبها، وذلك بمقر ملعب البلدية بالمركز الحضاري.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أن عدد الفرق المشاركة بلغ 48 فريقًا، قسمت إلى 16 مجموعة، يتأهل الأول والثاني للدور الثاني، فيما تستمر مباريات الدور التمهيدي لأسبوعين متواصلين ستسفر عن تأهل 32 فريقًا للأدوار النهائية، مشيرًا إلى أن النسخة السابعة ستشهد تطبيق التسلل منذ بداية الدورة .// انتهى //00:52ت م0189