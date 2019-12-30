الرياض 03جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29ديسمبر 2019 م واسيدخل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والذي يقام بالصياهد 120 كيلو متر شرق الرياض، غدا الاثنين منعطفاً مهماً بإنطلاقة مسابقات "الجمل"، حيث تستعرض 20 منقية أمام لجان التحكيم في فئة جمل ( 30 شلفا ولي العهد - 50 سيف الملك) لون الشقح.وينتظر أن تشهد مسابقتي (30 و50) تنافساً مثيراً في جميع الفئات وذلك بعد المسميات الجديدة الغالية التي استحدثها نادي الإبل على جوائز المهرجان، التي تعد تشريفاً لهذا المهرجان الكبير ووساماً على صدور أهل الإبل.وفيما يلي أسماء الملاك المشاركين في لون الشقح:أسماء المشاركين في 30 شلفا ولي العهد1- جدعان مسلم جدعان بن شويه2- محمد محماس القريشي السبيعي3- محمد نايف وليد بن شويه4- سيف عبدالله سيف الشلوي5- ثقل هادي مسفر جحيش الدوسري6- الكويتي فهيد ذيب فهيد الدوسري7- فيصل غزاي العتيبي8- محمد فهد محمد الدوسريأسماء المشاركين في 50 سيف الملك1- هاني محمد سليم السليم2- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى3- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري4- متعب حزام شبيب ال حثلين5- سيف عبدالله سيف الشلوي6- الكويتي مبارك محمد ناصر الشهري7- حشيفان مناحي محمد البقمي8- سعد محمد فلاح الدهيمان السبيعي9- فايع ناصر محمد المحياني10- بجاد نجر عبدالله العصيمي11- حامد بشير ملاعب العنزي12- غازي عامر عايض العتيبيإلى ذلك تم الإعلان اليوم عن الملاك المتأهلين في فئة (جمل 50 سيف الملك - حمر)، وفي فئة (جمل 30 شلفا ولي العهد - حمر) التي ستعرض بعد غدٍ الثلاثاء، كالتالي :قائمة الملاك المتأهلين في فئة (جمل 30 شلفا ولي العهد - حمر)1- منصور بندر بن شعلان العتيبي2- الكويتي محمد فلاح خصيوي العتيبي3- فرج فخري عوض الفريدي4- الكويتي مفرح عبدالله مفرح الرشيدي5- الكويتي حزام راشد خصيوي العتيبي6- هادي ناصر هادي الفصلا الهاجري7- مشعل طيب محمد العميري8- خليفة محمد حمود العتيبي9- محمد ميسفر مفلح الصواط10- محمد عبدالله محمد الحميدان11- عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي12- عيد محمد فالح السحمهقائمة الملاك المتأهلين في فئة (جمل 50 سيف الملك - حمر)1- سلطان محمد فراج السبيعي2- عايض رفعان عايض القحطاني3- فهد مشعان صالح العتيبي4- مرزوق تركي عزاي المريبض5- ماجد ناصر غنيم بن شويه6- الكويتي شلبويح سطام شلبويح المطيري7- محمد مسيفر مفلح الصواط8- عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي9- عبدالله محمد غازي العصيمي10- طاحس صالح فلاج العضياني11- الكويتي عبدالله مطلق عيد البغيلي الرشيدي// انتهى //03:47ت م0196