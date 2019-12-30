الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث السير الذي وقع في بورسعيدفيصل بن بندر يعزي وزير الاقتصاد والتخطيط في وفاة والدتهأمير مكة بالنيابة يتفقد جواً الهدا والشفا والشريط السياحيأمير مكة بالنيابة يزور الشيخ الشثري في منزله بالطائفوزير الإعلام يرأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الأنباء السعوديةقرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة يدخل حيّز التنفيذ.. الأربعاءوكالة وزارة الداخلية تعقد ورشة عمل لوكلاء الإمارات المساعدين للحقوقوفد «إعمار اليمن» يصل العاصمة المؤقتة عدن«الصحة» توضح طرق علاج إصابات الضغط السريري«الصحة» تغلق مركز جراحة اليوم الواحد في الرياضالرقابة النووية: «زلزال بوشهر» لم يؤثر على مستويات المواد المشعة بأجواء المملكةالإمارات: ندين محاولة العناصر إرهابية تنفيذ هجوم إرهابي في الدمامالبحرين تشيد بقدرات قوات الأمن في المملكة وإحباطها لعملية إرهابية في الدمامالبحرين تؤيد القصف الأميركي على منشآت كتائب حزب الله في العراق وسورياالرئيس هادي يؤكد على تحرير كامل التراب اليمني رداً على جرائم الحوثيينالجيش الأميركي يقصف 5 مواقع لحزب الله بالعراق وسوريا بطائرات مسيرةبوتين يشكر ترمب على معلومة ساهمت بإحباط أعمال إرهابية في روسيا// يتبع //06:01ت م0003