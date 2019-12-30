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الاثنين 1441/5/4 هـ الموافق 2019/12/30 م واس
الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث السير الذي وقع في بورسعيد
فيصل بن بندر يعزي وزير الاقتصاد والتخطيط في وفاة والدته
أمير مكة بالنيابة يتفقد جواً الهدا والشفا والشريط السياحي
أمير مكة بالنيابة يزور الشيخ الشثري في منزله بالطائف
وزير الإعلام يرأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية
قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة يدخل حيّز التنفيذ.. الأربعاء
وكالة وزارة الداخلية تعقد ورشة عمل لوكلاء الإمارات المساعدين للحقوق
وفد «إعمار اليمن» يصل العاصمة المؤقتة عدن
«الصحة» توضح طرق علاج إصابات الضغط السريري
«الصحة» تغلق مركز جراحة اليوم الواحد في الرياض
الرقابة النووية: «زلزال بوشهر» لم يؤثر على مستويات المواد المشعة بأجواء المملكة
الإمارات: ندين محاولة العناصر إرهابية تنفيذ هجوم إرهابي في الدمام
البحرين تشيد بقدرات قوات الأمن في المملكة وإحباطها لعملية إرهابية في الدمام
البحرين تؤيد القصف الأميركي على منشآت كتائب حزب الله في العراق وسوريا
الرئيس هادي يؤكد على تحرير كامل التراب اليمني رداً على جرائم الحوثيين
الجيش الأميركي يقصف 5 مواقع لحزب الله بالعراق وسوريا بطائرات مسيرة
بوتين يشكر ترمب على معلومة ساهمت بإحباط أعمال إرهابية في روسيا
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