وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إرهاب مُضمَر ): لا تزال المقاربات الثقافية والفكرية لظاهرة الإرهاب دون المستوى؛ ولم تكتسب قيمة حقيقية في التعاطي والمعالجة، خصوصاً الإرهاب والعنف اللذين يتّخذان من الدين مُنطلَقاً ومرجعية عبر أفكار وأيديولوجيات عنفية متحيّزة؛ فنجد هؤلاء الإرهابيين يسوّغون لأنفسهم القتل والتدمير والسحل والتنكيل والابتزاز الرخيص وغيرها من سلوكيات قبيحة بالغة السوء؛ ويسعون بكل ما أوتوا من قوّة ومكر إلى توظيف الدين واستثماره في التبرير في كل مدّ عُنفي يطال الأفراد أو الدول عبر فتاوى ومخارج فقهية - بزعمهم - توسّع ذهنية التحريم لديهم وتوجد لهم الذرائع الكفيلة بانتهاج العنف والإرهاب على اعتبار أنه دفاع عن الدين وصون له ولأتباعه من الزلل والانحراف والولوغ في المعاصي وفق فهمهم القاصر الذي ضيّق رقعة التسامح وجعل من هذا الدين البالغ السماحة صورة شائهة لا تعكس حقيقة وجوهر الإسلام الوسطي النقي الذي ينأى عن التشدد والتضييق على معتنقيه.وبينت إن هذا القصور الذي اعتور المقاربة الفكرية والثقافية للإرهاب ينذر باستمرار حالات التطرف والإقصاء اللتين قد تفضيان لممارسات عنفية كالتي نشاهدها بين فينة وأخرى؛ إذ يتخذ بعضهم من نفسه حارساً للعقيدة ومخلّصاً لها من الشوائب والشركيّات وغيرها من مآخذ يصوّرها له خياله المريض وفكره المختل؛ الأمر الذي يسهّل استقطاب هؤلاء الجهلة الموتورين وتوظيفهم لأداء أدوار إرهابية خطيرة؛ وقد شاهدنا حالات عديدة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي؛ حالات كان رفع راية الجهاد وتنقية الدين أبرز شعاراتها فيما هم ليسوا سوى أدوات رخيصة ودُمى يتم تحريكها وفق أجندات خارجية تبحث عن مسالك للهيمنة والارتزاق على حساب دول وشعوب وقعت عليها أطماعهم.ورأت إن الخلاص من هذا الفكر الدوغمائي الغوغائي البعيد عن الإنسانية السوية يحتاج إلى وقفة حقيقية شاملة تدرس هذا الفكر المنحرف وتضع حلولاً جادة ناجعة لاجتثاثه حتى لا يبقى مطموراً في البنية الفكرية للأفراد والمجتمعات ويصبح مرشّحاً للانفجار في أي وقت، كما أنه علينا تفكيك بنيته المتطرفة المُضمَرة في تلافيف عقول هؤلاء الأشرار إذا كنّا نروم نهضة حضارية حقيقية تنطلق من مفاهيم دينية وعقدية سليمة ينعكس أثرها على شعوبنا ودولنا.// يتبع //06:01ت م0004