وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة.. وطمأنينة المواطن ) : ضبط عدد من المخالفين من الجنسين لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وضبط أعداد من المتحرشين كما جاء في تصريحين لشرطة منطقة الرياض، يدلان دلالة واضحة على السعي لنشر علامات الطمأنينة والأمن بنفوس المواطنين والمقيمين في سائر مناطق المملكة ومحافظاتها ومدنها. فارتداء الملابس غير اللائقة والظهور بها في الأماكن العامة يخدش الحياء ويتناقض تمام التناقض مع لائحة المحافظة على الذوق العام، وفقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 444 لعام 1440 من الهجرة. فضبط تلك المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة يستهدفان القضاء على هذه الظاهرة ومنع انتشارها؛ لعدم تناغمها مع المساعي الحثيثة لتحقيق سبل الطمأنينة والأمن التي تسعى الجهات المختصة لتحويلها إلى حقائق ملموسة ومشهودة على أرض الواقع.وأضافت : أن التحرش يعد أسلوبا من الأساليب غير الأخلاقية وغير اللائقة في بلاد عرفت بتمسكها الوثيق بمبادئ وتشريعات العقيدة الإسلامية السمحة، التي لا تبيح مثل تلك التصرفات، وتحاربها دون هوادة. فالقبض على أشخاص يمارسون ذلك الأسلوب الخاطئ في أي مكان، بعد ثبوت الأدلة القاطعة على تورطهم بارتكاب التحرش، وفقا للمعلومات والبلاغات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، ومن ثم إيقاف أولئك المتورطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، تلك الخطوات تمثل هي الأخرى نهجا حكيما وسديدا يستهدف نشر الطمأنينة والأمن في أرجاء المملكة.وأعتبرت إن مخالفة تعليمات لائحة الذوق العام بارتداء الملابس غير اللائقة والظهور بها في الأماكن العامة، وممارسة التحرش في أي مكان، يعدان من الأساليب المشينة التي ترتكب من قبل طائفة من أولئك الذين ضعفت قلوبهم وضمائرهم من خلال ضلوعهم بارتكاب المخالفتين، غير عابئين بأهمية احترام مبادئ الذوق العام، وغير عابئين بأهمية التمسك بالأساليب الأخلاقية الحميدة، التي نصت مبادئ الشريعة الإسلامية على احترامها وتطبيقها.وختمت : وجريا على حرص السلطات الأمنية في هذا الوطن المعطاء على إشاعة الطمأنينة والأمن في نفوس وقلوب وعقول المواطنين والمقيمين على تراب هذه الأرض الآمنة والمطمئنة، فإنها سعت وما زالت تسعى لملاحقة المخالفين، سواء أولئك الذين يمارسون ارتداء الملابس غير اللائقة والظهور بها في الأماكن العامة، أو أولئك الذين يمارسون أساليب التحرش المناقضة تماما لأخلاقيات الإسلام ومثله وقيمه الرفيعة، والمناقضة لتقاليد هذه البلاد وعادات أهلها الحميدة، وهو سعي حميد سيظل قائما للمحافظة على طمأنينة وأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.// يتبع //06:01ت م0005