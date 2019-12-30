نجران 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في قسم رياض الأطفال أمس، برنامج " السلامة الشخصية للطفل- نحو بيئة آمنة للطفل " الذي يستهدف قائدات ومعلمات مدارس رياض الأطفال، وذلك بمقر التدريب والابتعاث للبنات.ويهدف البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام وتقدمه مشرفة رياض الأطفال، أريج الشهراني إلى المحافظة على سلامة الطفل الشخصية، وحمايته من أنواع الإيذاء والعنف.كما تناول البرنامج العديد من المحاور أبرزها الاحتياجات النمائية للطفل، وخصائص نمو الطفل، ونظام الحماية للطفل من الإيذاء بأنواعه، وكيفية تعزيز ذات الطفل وتنمية مهاراته من خلال تعريف المعلمة بهذا البرنامج والتدريب عليه.// انتهى //08:26ت م0009