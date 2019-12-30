طرابلس 4 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالمساعي الإقليمية والدولية لـ”إنقاذ” مؤتمر برلين المرتقب حول ليبيا، مشيرةً إلى ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري بين قوات الجيش وقوات الوفاق بطرابلس، وسعي الاتحاد الأوروبي للتسابق مع الزمن وتقديم المحاولة التي وصفت بالأخيرة عبر إرسال وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا إلى طرابلس.ونقلت تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن المؤسسة ستقف أمام أي مؤامرات تحاول أن تمنعنا من اتخاذ الخطوات الجادة نحو تقدم وتطوير قطاع النفط الليبي الواعد بكل مهنية ومسؤولية، وتحسين ظروف العمل والكفاءة للعاملين بالقطاع.ونوهت صحف ليبيا إلى بيان المبعوث الأممي غسان سلامة وإدانته بشدة ما وصفها الغارات الجوية المتكررة التي تستهدف المنشآت المدنية في غرب ليبيا بما في ذلك في الزاوية وتاجوراء وأبو سليم، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية في جميع أنحاء ليبيا.وعرجت على تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عادًا أن فرض حظر جوي فوق ليبيا يمكن أن يسهم في وقف الأعمال القتالية في هذا البلد، مؤكدًا أنه طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإلحاح أثناء محادثاته معه الامتناع عن شن عملية برية في ليبيا لأن شأنها أن تفتح الطريق أمام تصعيد عسكري هائل سيقود إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.// انتهى //08:43ت م0010