المدينة المنورة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية.وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهراً وتستمر حتى السابعة مساءً، تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد.// انتهى //08:51ت م0011