مكة المكرمة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسألقى معالي المستشار بالديوان الملكي, إمام وخطيب المسجد الحرام, عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد أمس، درساً في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام وذلك بالمسجد الحرام.وتحدث معاليه عن شرح كتاب الطهارة وتطرق إلى معنى الكتاب في اللغة وأنها من الجمع ومعناه عند الفقهاء، إلى جانب بعض أحاديث الطهارة من الحدث الأصغر، كالأحاديث التي تبين أنه لا تصح الصلاة من غير وضوء.وتهدف هذه الدروس التي تنفذها إدارة شؤون التدريس والمدرسين تقام بإشراف من الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية إلى إبراز دور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي والتوعوي، ونشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله الحرام.// انتهى //09:20ت م0013