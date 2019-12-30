عرعر 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسجمع مشروع حفظ النعمة التابع لجمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر فائض أطعمة 77 مناسبة عامة وخاصة خلال شهر ربيع الثاني للعام الحالي.وأوضح المشروع أن المناسبات التي باشرتها بلغ تحويل فائض أطعمتها على 1325 وجبة تم توزيعها على المحتاجين من جميع الجنسيات بعد إعادة الفرز والتغليف.ويهدف مشروع " حفظ النعمة "، إلى ترشيد الاستهلاك وحفظ الطعام ويستقبل فائض الأطعمة على مدار الأسبوع في فترتين الأولى من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 عصراً، والفترة الثانية من الساعة الـ 8 مساءً حتى 11 ليلاً.ويمر بمراحل عدة؛ أولها التنسيق مع قصور الافراح والاستراحات وغيرهم قبلها بيوم أو يومين عبر رقم تواصلي مع مدار الساعة، ومن ثم إرسال الفرق بمشاركة العديد من المتطوعين وتجميع فائض الطعام وإعادة فرزه وتغليفه وتبريده، وتحويلها إلى وجبات.// انتهى //10:20ت م0017