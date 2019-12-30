نجران 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسنفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران أمس، جولات رقابية على المنشآت السياحية، شملت الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، للتأكد من تهيئتها وجاهزيتها لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي لعام 1441هـ.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، أن الجولات الرقابية مستمرة خلال الإجازة للوقوف على جاهزية المنشآت السياحية من الفنادق والوحدات السكنية ووكالات السفر ومنظمي الرحلات، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، والتحقق من التزام تلك المرافق بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالهيئة.// انتهى //10:22ت م0018