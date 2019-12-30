السيح 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واستمكن بفضل الله قسم العظام في مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم من إنقاذ ساق شاب وصل لقسم الإسعاف وهو يعاني من كسر مضاعف و تفتت تام لعظمة الساق.وعلى الفور تم تركيب الدعامات للكسر وعمل الإسعافات الأولية المتبعة في مثل هذه الحالات، ثم أحيل لقسم التنويم بقسم العظام الداخلي, وتم تجهيزه لعمل عملية كبرى مفتوحة و تثبيت داخلي بشرائح ومسامير معدنية لعظمة الساق المكسورة وتكللت العملية بالنجاح بفضل الله.// انتهى //10:27ت م0019