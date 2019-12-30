عام / مستشفى الدلم ينجح في إنقاذ ساق متفتتة لشاب
الاثنين 1441/5/4 هـ الموافق 2019/12/30 م واس
السيح 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس
تمكن بفضل الله قسم العظام في مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم من إنقاذ ساق شاب وصل لقسم الإسعاف وهو يعاني من كسر مضاعف و تفتت تام لعظمة الساق.
وعلى الفور تم تركيب الدعامات للكسر وعمل الإسعافات الأولية المتبعة في مثل هذه الحالات، ثم أحيل لقسم التنويم بقسم العظام الداخلي, وتم تجهيزه لعمل عملية كبرى مفتوحة و تثبيت داخلي بشرائح ومسامير معدنية لعظمة الساق المكسورة وتكللت العملية بالنجاح بفضل الله.
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10:27ت م
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