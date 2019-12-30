واشنطن 4 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسقتل أربعة عناصر من حركة الشباب الصومالية إثر ثلاثة غارات جوية شنها الجيش الأمريكي، غداة اعتداء أدى إلى مقتل العشرات في مقديشو.وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (افريكوم) في بيان اليوم أن الغارات الجوية استهدفت الحركة بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية الصومالية في موقعَي كونيو بارو وكاليو بارو.// انتهى //10:32ت م0020