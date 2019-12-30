الخرطوم 4 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تحذير تقرير صادر عن رابطة أمهات المختطفين اليمنيين بمحافظة إب من تردي الأوضاع الصحية لنحو 200 مختطف ومخفي قسرًا يقبعون في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وتناولت حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصال هاتفي على ضرورة تعزيز الجهود الرامية لحل الأزمة الليبية.وأشارت صحف السودان إلى موافقة مجلس قيادة حركة طالبان على وقف إطلاق النار في أفغانستان للسماح بإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.ونشرت إعلان الكونغو الديمقراطية أن أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بفيروس "إيبولا" سُجلت في البلاد منذ أغسطس 2018 بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من ألفي شخص.وسلطت صحف الاثنين الضوء على حث السُلطات الأسترالية السكان والسياح في جزء من ولاية فيكتوريا على المغادرة، قبل أن يصبح خطر حرائق الغابات جسيمًا.// انتهى //10:33ت م0021