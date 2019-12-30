مكة المكرمة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأزالت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة اليوم, (40) لوحة إعلانية ودعائية مخالفة بعدد من المواقع ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن حملاتها الميدانية لإزالة التشوه البصري .وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أن استمرار الحملات الميدانية بشوارع المنطقة لإزالة اللوحات الدعائية والإرشادية الغير مطابقة للوائح والاشتراطات البلدية للحد من التشوه البصري، مؤكداً أن هذه الجهود امتدادً لحرص أمانة العاصمة المقدسة على العقود المبرمة مع شركات الدعاية والإعلان، للحفاظ على الحقوق والمكتسبات، وإزالة العشوائيات التي تخدش المظهر العام، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة تمت بعد قيام مراقبي قسم الأسواق بإخطار أصحاب هذه اللوحات المخالفة بتصحيح أوضعها من خلال أخذ التصريح لها والالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.// انتهى //10:35ت م0022