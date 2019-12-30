بيروت 4 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة المراوحة التي تسود الساحة السياسية في ظل تعثر الجهود التي يقوم بها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب لتقديم تشكيلته الحكومية بسبب تمسك القوى السياسية بتسمية وزراء حزبيين.وتحدثت عن دعوة الاتحاد الأوروبي النظام السوري وحلفائه إلى وضع حد لتصعيد العنف والقصف العشوائي للمدنيين شمال غربي سوريا منددًا بالغارات الجوية وأعمال القصف للمدنيين والطرقات التي يسلكونها للهرب.وأخبرت عن إعلان الإعلام الأمني العراقي في بيان مقتل 19 مسلحًا بينهم مسؤولون كبار وإصابة 35 آخرين من عناصر حزب الله الإرهابي المنضوية في الحشد الشعبي إثر قصف نفذته مقاتلات حربية أمريكية في القائم الحدودي بين العراق وسوريا.وأشارت إلى إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه إذا لم تتمكن أثينا وأنقرة من حل النزاع بشأن السيادة على المناطق في البحر المتوسط فإن عليها اللجوء لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.ولفتت الانتباه إلى إعلان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين في تصريح له أن الولايات المتحدة ستشعر بإحباط شديد إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة لصاروخ طويل المدى أو صاروخ نووي وستتخذ الإجراء المناسب.وتطرقت إلى توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر الى نظيره الأميركي دونالد ترامب على تزويد روسيا معلومات استخباراتية أتاحت لها إحباط اعتداءات على أراضيها وفق ما أفاد الكرملين.// انتهى //10:37ت م0023