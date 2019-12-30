طوكيو 4 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض طفيف في آخر جلسة تداول هذا العام في الوقت الذي باع فيه المستثمرون الأسهم لجني الأرباح قبيل عطلة العام الجديد، على الرغم من أن المؤشر نيكي القياسي تماسك قرب أعلى مستوى في ثلاثة عقود من حيث القيمة بالدولار.وتراجع المؤشر نيكي 0.76 بالمئة إلى 23656.62 نقطة، ليبتعد عن ذروة 14 شهرًا البالغة 24091 نقطة التي بلغها قبل أسبوعين تقريبًا. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.68 بالمئة إلى 1721.36 نقطة.وسجل المؤشر نيكي بالقيمة الدولارية، وهو مؤشر أكثر أهمية للمستثمرين الأجانب، 216.80، قرب ذروة عند نحو 220 التي بلغها هذا الشهر وغير بعيد عن أعلى مستوى في 28 عامًا الذي بلغه في 2018.// انتهى //10:44ت م0025