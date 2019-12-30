إسلام آباد 4 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم استئناف باكستان الخدمات القنصلية في سفارتها بأفغانستان بعد توقف استمر نحو شهرين في مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين.وعرجت إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينغا وغيرهم من الأقليات في ميانمار.وتناقلت صحف صباح الاثنين أنباء مقتل عشرة جنود أفغان في هجوم شنته حركة طالبان على قاعدة عسكرية في ولاية هلمند بجنوب البلاد.وأشارت الصحف الباكستانية إلى إصدار وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا لمواطني الولايات المتحدة الموجودين في الهند، على خلفية الاحتجاجات المتواصلة في المدن الهندية ضد قانون الجنسية المثير للجدل.وتطرقت إلى قصف القوات الأمريكية خمس مواقع لتنظيم حزب الله الإرهابي في العراق وسوريا بطائرات مسيرة لإضعاف قدرات التنظيم.// انتهى //10:46ت م0026