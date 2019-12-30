مكة المكرمة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسألقى معالي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري أمس، محاضرة بعنوان "أثر تقرير التوحيد في حياة الناس وأمن المجتمع" ، وذلك ضمن برامج إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام.وبيّن معاليه خلال المحاضرة أن الإنسان خلق لغاية عظيمة وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ولذلك بعث الله الرسل وأنزل الكتب ليحقق الناس هذه الغاية العظمى، مستدلاً ببعض الآيات التي توضح أنواع التقرب إلى الله بالقول والعمل وأثارها في تيسير حياة وأمن المجتمعات.// انتهى //11:06ت م0027