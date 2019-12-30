الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واساستقبلت جمعية الأطفال المعوقين وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجمعية والمؤسسة لخدمة أصحاب الهمم في البلدين، حيث عقد المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي، اجتماعاً مع الوفد الإماراتي تقدمهم الأمين العام للمؤسسة عبدالله عبد العالي الحميدان، وذلك بمقر الجمعية في الرياض.وأكد الدكتور التميمي أن الوفد اطلع على منظومة الخدمات المتخصصة التي تقدمها الجمعية لمنسوبيها من الأطفال ذوي الإعاقة، وعلى آليات العمل وأساليب تنمية الموارد التي تسهم في زيادة كفاءة خدماتها وتلبية احتياجات المستفيدين من هذه الخدمات المتخصصة والمجانية على مدار العام، مبيناً أن الوفد اطلع كذلك على الأقسام الفنية المساندة مثل وحدات الجبائر، وورش الكراسي المتحركة، والخياطة عبر جولة في مرافق مركز الملك فهد بالرياض.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أن زيارة وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تأتي تمهيداً لاتفاقية تعاون مع الجمعية، لتبادل الخبرات والتجارب الكبيرة والتي تمكنتا من تحقيقها عبر سنوات من العمل الخيري، مشيراً إلى أن روابط الأخوة التي تجمع بين الشعبين السعودي والإماراتي تعكس حجم التعاون والتكاتف بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية في البلدين لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للفئات المستهدفة.من جانبه أبان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبد العالي الحميدان، أنه سبق وزار الجمعية وتشرف بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ويسرنا الاستفادة من خبرات الجمعية الرائدة في العمل الخيري والإنساني في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن التجهيزات التقنية والبرامج التي تطبقها الجمعية تبين حجم أداء العمل ونوعيته حيث إنها تطبق معايير جودة عالمية توازي ما يقدم في المؤسسات الدولية.وأعرب الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن شكره وتقديره لاستقبال الوفد بحفاوة كبيرة في كل مرة يزور الجمعية، وأن ذلك يجسد الترابط بين مؤسسات العمل الإنساني والخيري في الدولة الخليجية عامة، وخاصة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.يذكر أن وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ضم المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالإنابة عبد الله الكمالي، ومدير إدارة مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني بالإنابة المهندس محمد سيف العريفي، ورئيس قسم تطوير العمليات والتميز المؤسسي بالإنابة إيمان التميمي .// انتهى //11:07ت م0028