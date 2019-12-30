الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم، عن تدشين بوابة إلكترونية لتسجيل الموردين وشركاء الأعمال المهتمين بالعمل مع الهيئة في تطوير محافظة العلا كوجهة سياحية عالمية رائدة، حيث تسهل تلك البوابة من عملية وإجراءات التوريد والشراء، كما تسهم في تعزيز فرص التعاون مع شركاء الهيئة من الموردين والمستثمرين خلال الأعوام القادمة.وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على صياغة مستقبل العلا، استنادًا إلى ميثاقها ورؤيتها الثقافية والتراثية للعلا، عبر اعتماد أفضل الممارسات الدولية، والاستعانة بشركاء ومستثمرين موثوقين، وخلق المزيد من الفرص الجذابة لهم، ليسهموا في تعزيز قطاعات التنمية في المحافظة؛ ومن أبرزها الضيافة والبنية التحتية والتجزئة والتجارة.وتوفر البوابة الإلكترونية الجديدة محطة واحدة للموردين لتصنيف وتحديد خدماتهم التجارية، للتأهل والعمل مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا.وقال رئيس قطاع الخدمات المشتركة بالهيئة عبدالله الخليوي: "سيسهم الاستثمار في أنظمة التوريد والشراكات المستقبلية في قدرة الهيئة الملكية لمحافظة العلا على توسيع آفاق أعمالها وخططها والتواصل مع موردين جدد، بينما سيعزز من الفرص التي بالإمكان تقديمها للموردين الحاليين".وأضاف الخليوي: "من خلال اعتماد نظم وأدوات عالمية وتطبيق أفضل الممارسات، يمكننا تطوير الدور الذي تلعبه عملية التوريد لتصبح الهيئة الملكية لمحافظة العلا شريكًا مفضلًا للشركات الرائدة والموردين البارزين الموثوقين من داخل المملكة وخارجها".ويمكن للموردين التسجيل الآن في البوابة الإلكترونية الجديدة من خلال زيارة https://www.rcu.gov.sa/portal/#!/vendors والنقر على تسجيل الموردين لبدء عملية التسجيل.// انتهى //11:09ت م0029