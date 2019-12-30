الخليل 4 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال اليوم أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان في محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية وفلسطينية في الخليل أن جيش الاحتلال داهم مخيم العروب شمال الخليل، واعتقل علي وليد جوابرة، ومحمد نايف البدوي، والطفلين رشدي سليم رشدي أولاد عيسى، وعمر زهدي محفوظ بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.وفي ذات السياق داهم جيش الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات السموع ويطا ودير سامت وسعير وفتشت عدة منازل في ترقوميا، فيما نصب حواجز عسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقف المركبات وفتشها ودقق في بطاقات المواطنين الفلسطينيين مما تسبب في إعاقة مروره.// انتهى //11:58ت م0041