جيزان 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واستطلق جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان بعد غد معرض وورشة الرسوم المتحركة " إنيميشن " ، وذلك بمقر الجمعية.وأوضح مدير الجمعية علي بن أحمد زعلة أن المعرض الذي يستمر يومين، سيشهد مشاركة 25 فنانًا وفنانة من الشباب والفتيات، مشيرًا إلى سعي الجمعية المتواصل لاستقطاب المواهب الفنية واكتشاف الموهوبين والموهوبات في رسم الإنمي والشغوفين به، خاصة وأن هذا الفن ينتشر بين الطلاب والطالبات في مراحل عمرية مبكرة.وأضاف أن المعرض سيقدم أعمالًا فنية للموهوبين والموهوبات، فضلا عن تنظيم ورشة عمل لتطوير وصقل المهارات للمشاركين.// انتهى //12:00ت م0042