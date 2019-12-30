تونس 4 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسكتبت الصحف التونسية الصادرة اليوم عن تواصل تأجيل الإعلان عن الحكومة المرتقبة بعد أن تعددت الأخبار عن قرب إعلان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي عن تركيبة الحكومة الجديدة.وتطرقت في شأن آخر إلى تداعيات تطورات الأحداث في ليبيا على الشأن التونسي، داعيةً إلى إيثار المصلحة العليا للبلاد وتجنب الاصطفافات الفكرية في التعاطي مع الملف الليبي.وتحدثت صحف الاثنين في الشأن المغاربي عن تواصل النزاع الإقليمي حول ليبيا في ظل أخبار تشير إلى تواصل وصول مقاتلين أجانب لدعم أطراف النزاع في هذا البلد.وأضافت إلى ذلك إعلان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن فرض حظر جوي فوق ليبيا يمكن أن يسهم في وقف الأعمال القتالية في هذا البلد.وأوردت في الشأن العربي تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها شنت ضربات دقيقة ضد خمسة منشآت تابعة لكتائب حزب الله الإرهابي.ولفتت صحف تونس في الشأن الدولي الانتباه إلى وفاة ما لا يقل عن 50 شخصًا بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح حاليا بنغلادش.// انتهى //12:01ت م0043