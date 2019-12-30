حفر الباطن 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن مساء أمس حفل تدشين الهوية البصرية وروزنامة عام 2020 "عام طويق" للمسؤولية الاجتماعية "الفا"، وتدشين البوابة الإلكترونية لـ "الفاء" ، بحضور رؤساء المراكز والهجر ومديري الدوائر الحكومية ورجال الأعمال بالمحافظة.ويهدف مجلس المسؤولية الاجتماعية "الفاء" الذي أطلق مؤخرا برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية إلى تنظيم وتحفيز ودعم المسؤولية الاجتماعية في المحافظة، وتمكين الشباب من خدمة مجتمعهم.وأكد سمو محافظ حفر الباطن على ضرورة تكاتف الجهود لبلوغ الهدف المنشود، منوهًا بما تقدمه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من الدعم والرعاية والتشجيع لتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وغير الربحي، معربا عن شكره للمجلس التأسيسي والتنظيمي "الفاء".وفي ختام الحفل كرم سمو محافظ حفر الباطن الداعمين لمجلس المسؤولية الاجتماعية.// انتهى //12:04ت م0044