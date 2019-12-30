الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك سعود اليوم عن تحديد موعد تسليم وثائق التخرج للطلاب والطالبات المتخرجين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441هـ لدرجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمشارك، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 17 جمادى الأولى على الموقع الإلكتروني الخاص بالعمادة dar.ksu.edu.sa .صرح بذلك عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور سعد بن حمد بن عمران، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات المتخرجين التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.// انتهى //12:09ت م0045